Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

MERSİN'de ilk kez kullanılan Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile araç sürücülerinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa sürede belirlenecek. Alınan ağız sıvısında uyuşturucu belirtisine rastlanan sürücüye 5 bin 167 TL paraca cezası kesilecek ve ehliyetine 5 yıl süre el konulacak.

UTC'nin test denetimleri kent merkezindeki İsmet İnönü Bulvarı Park Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Kurulan denetim noktasında teste tabi tutulan sürücülerden alınan ağız içi sıvı örneği cihaza okutularak, kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Uygulama kapsamında denetlenen araç sürücülerinin testinde pozitif bulguya rastlanmazken, denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Rutin alkol muayenesi sırasında, uyuşturucu kullanımının belirtileri olarak kabul edilen; talimatları anlamada güçlük çekme, tepkisizlik, sinirlilik, saldırganlık sergileyip, terleme, kaşıntı, gözlerde kızarıklık gibi durumlar gözlenen sürücüler UTC testine tabi tutulacak. Esrar, amfetamin, kokain, extacy gibi uyuşturucu maddelerin sonuçlarını gösteren cihazın pozitif rapor vermesi durumunda sürücülerin ehliyetine 5 yıl boyunca el konularak, 5 bin 167 TL idari para cezası kesilecek.



Kaynak: DHA