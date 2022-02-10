Uyuşturucu kullanıcılarına şok baskın

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda kullanılan uyuşturucular ile aparatlar yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri 4 farklı adreste uyuşturucu alemi yapıldığı istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. E.D, O.D, M.D, M.G'ye ait evlere yapılan şok baskınlarda 1 adet çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 35.9 gram esrar, esrar tohumu, ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Baskında yakalanan E.D, O.D, M.D, M.G. ise gözaltına alınarak adli işlem başlatılmak üzere Akçakoca Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa