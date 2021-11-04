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Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları otomobil ile yaya halde bulunan 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları otomobil ile yaya halde bulunan 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bağlı Dokuzdeğirmen köy yolu üzerinde Cumayeri İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde sürücü M.S.'nin durumundan şüphelenen jandarma ekipleri şahsın yapılan üst aramasında 5 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Yaya olarak uygulama noktasından geçen ve jandarma ekiplerini görünce şüpheli hareketler yapan N.B. isimli şahsında yapılan üst aramasında 2 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan M.S. ve N.B., Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

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