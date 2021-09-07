Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu
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Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu

Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Bülent Can (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Bülent Can (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güney Mahallesi 2201 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Can'dan haber alamayan ablası evine gitti. Can'ın kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, Bülent Can'ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bülent Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Bülent Can'ın uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığı ve yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.  Savcının incelemesinin ardından Bülent Can'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor


Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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