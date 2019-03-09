Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen İbrahim, Ölü Bulundu

KAYSERİ'de, uyuşturucu kullandığı iddia edilen İbrahim Ş.(33), boş arazide ölü olarak bulundu.

Erenköy Mahallesi Çamyurdu Caddesi'ndeki boş arazide dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil Servis'i aradı. Polis tarafından İbrahim Ş. olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Ş.'nin cesedinin yanında uyuşturucu madde bulundu. Ölmeden önce metamfetamin kullandığı öne sürülen İbrahim Ş.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, İbrahim Ş.'nin uyuşturucuyu nereden aldığını belirlemeye çalışıyor.

- Kayseri

Kaynak: DHA