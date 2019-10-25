Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kameradaBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

25.10.2019 16:50

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdi. O anlar ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kendini yere istemeden bırakan gencin kaldırım üzerinde bir süre yatar vaziyette sağa sola dönmesi görenlerin yüreklerini burktu. Vatandaşlar genci sakinleştirmek için uzun süre çaba harcadı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.