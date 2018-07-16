Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Genç Ölü Bulundu

GAZİANTEP'te, uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişinin boş arazide cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarındaki bir erkek boş arazide uyuşturucu madde kullandı. Mahalle sakinleri bir süre sonra yere yatan ve hareket etmeyen genci polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis çevrede yaptığı incelemede ise uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış aparatlar buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- Gaziantep