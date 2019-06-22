Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 2 arkadaş öldü

İZMİT'te, uyuşturucu madde kullandıktan sonra ayrılan iki arkadaştan Ş.B.K., evinde ölü bulundu, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İki arkadaş B.S. ve Ş.B.K., iddiaya göre, gece saatlerinde birlikte uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra Ş.B.K. Yüce Rıfat Sokak'taki evine, B.S. ise aynı mahallede, Şehit Ali Sokak'taki arkadaşına misafirliğe gitti. B.S., sabah saatlerinde rahatsızlanınca, arkadaşları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.S. ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu sırada, aynı saatlerde Ş.B.K.'nın arkadaşları evine gitti. Arkadaşları, Ş.B.K.'nın hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.B.K.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ş.B.K.'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA