Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri uyuşturucu kullanan 6 kişiyi yakaladı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri uyuşturucu kullanan 6 kişiyi yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen şahısların üzerinde yaptıkları aramada 22 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile birlikte 6 şüpheli şahıs işlem yapılmak üzere göz altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN