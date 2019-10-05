Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

05.10.2019 14:13

Adıyaman'da jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu kullanan 6 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş uygulamaları esnasında şüphe üzerine durdurulan 6 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 47 gram kubar esrar maddesi ve 3 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.



Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA