Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulunduANTALYA'nın Kepez ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Ömer Ö. (34), akaryakıt istasyonu arkasında yer alan umumi tuvalette ölü bulundu.

11.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:02

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Ömer Ö. (34), akaryakıt istasyonu arkasında yer alan umumi tuvalette ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan umumi tuvalette meydana geldi. Tuvalete girmek isteyen vatandaşlar, kapıyı açamayınca akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi. Kapıyı açamayan istasyon çalışanları da tuvalet kapısının üst kısmından baktıklarında, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan otobüs tamir servisinden levye alarak kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmasının ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin üzerinde Ömer Ö. adına kayıtlı kimlik bulundu. İlk belirlemeye göre Ömer Ö.'nün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili bazı materyallerin de bulunduğu öğrenildi. Ömer Ö'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Yusuf Şenyüz, Ben orada yatan birini görünce hemen polisi aradım. Geldiler ve orada yatan şahsın ölü olduğunu belirlediler dedi.

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Haber
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye iddialarını yalanladı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Leyla Güven Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Demet Evgar Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 00:10:06. #1.15#
title