Uyuşturucu kullanan 3 şahıs yakalandı Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 gram toz esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kekeler köyünde uyuşturucu kullandığı bilgisi alan ekipler operasyon düzenledi. A.E., K.Ö. ve G.T. isimli şahısların uyuşturucu kullandığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi. Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kekeler köyünde araçta yapılan aramada 20 gram Toz Esrar ve uyuşturucu içme aparatı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA