Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı

Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Nurten M. (26), annesi Gülçin A.'dan (51) uyuşturucu parası alamayınca sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kırdı.

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Nurten M. (26), annesi Gülçin A.'dan (51) uyuşturucu parası alamayınca sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kırdı. Kendisine de zarar veren Nurten M.'nin annesi Güçin A. da görüntü çeken gazetecilere saldırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bedensel engelli kızı Gamze M. (34) ile birlikte yaşayan Gülçin A.'nın diğer kızı Nurten M., yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman zaman krize giren ve annesiyle ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen Nurten M., uyuşturucu parası almak için ailesini defalarca tehdit etti. Günün belirli saatlerinde uyuşturucu krizine giren Nurten M., evdeki eşyaları kırıp, ailesine saldırmaya başladı.

DAHA ÖNCE DE TEDAVİ GÖRDÜNisan ayında, ailesinin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri, bağımlı Nurten M.'yi tedavi olması için Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) götürdü ancak Nurten M. eve geri gelip, uyuşturucu parası alabilmek için ailesine saldırdı. Dün de Gamze M., polise, bağımlı kardeşinin yine kendilerine zarar verdiğini bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören Nurten M., evin damına çıkıp kendisine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.ANNESİ GAZETECİLERE SALDIRDI

Polis ekiplerinin ikna edip aşağı indirdiği Nurten M., sinir krizi geçirip ablası Gamze M. ile tartışmaya başladı. Bu sırada anne Gülçin A., kızlarını bırakıp olayı görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Kameraya vurup, kameramanı da darbeden kadın, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Nurten M. ise bir süre sonra ikna edilerek hastaneye götürüldü.


Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı
Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı
Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı
Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Tolga Akış Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Erol Bulut Şenol Güneş Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu krizine girdi, ailesine zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:26:28. #1.15#

title