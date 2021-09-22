Uyuşturucu kaynaklı suçların Hollanda'ya maliyeti 4,1 milyar avro - Haberler
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Uyuşturucu kaynaklı suçların Hollanda'ya maliyeti 4,1 milyar avro

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Uyuşturucu kaynaklı suçların Hollanda'ya maliyeti 4,1 milyar avro

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı için hazırlanan raporda uyuşturucu kaynaklı suçların ülkeye maliyetinin 4,1 milyar avroyu bulduğu açıklandı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı için hazırlanan raporda uyuşturucu kaynaklı suçların ülkeye maliyetinin 4,1 milyar avroyu bulduğu açıklandı.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığının özel bir kuruma hazırlattığı raporda uyuşturucu kaynaklı suçların ülkenin yargı sistemine, ekonomi politikalarına ve sağlık harcamalarına etkisi araştırıldı.

Raporda uyuşturucu kaynaklı suçların Hollanda'ya maliyetinin 4,1 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Uyuşturucu kaynaklı suçlar için emniyet ve adli makamların 2,1 - 2,6 milyar avro harcama yaptığı bildirildi.

Uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 250 milyon avro harcandığı belirtilen raporda madde bağımlılığı sebebiyle çalışamayanlara verilen sosyal ödeneklerin 520 milyon avro olduğu kaydedildi.

Raporda uyuşturucu kaynaklı paraların tespit edilmesi ve engellenmesinin bankalara 550 milyon avro ek maliyet oluşturduğuna dikkat çekildi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) bu ayın başında yayınladığı raporda Hollanda ve Belçika'nın uyuşturucu ticaretinin Avrupa'daki merkezleri olduğu belirtilmişti.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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