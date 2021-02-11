Uyuşturucu kanepeye gizlenen çorapların içinde bulundu
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Uyuşturucu kanepeye gizlenen çorapların içinde bulundu

11.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:21
Uyuşturucu kanepeye gizlenen çorapların içinde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin baskı yaptığı evde, kanepeye gizlenmiş çorapların içinde satışa hazır 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin baskı yaptığı evde, kanepeye gizlenmiş çorapların içinde satışa hazır 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Kalealtı Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve satışı yapıldığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, oturma odasındaki kanepeye gizlenmiş çoraplar içinde satışa hazır 500 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 315 lira ele geçirdi. Polis, ayrıca evde çalıntı olduğu belirlenen 3 televizyon ile bir bisiklet de buldu. Gözaltına alınan H.Ç. ve K.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Uyuşturucu kanepeye gizlenen çorapların içinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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