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Uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez ilçe Erhacı köyünde yapılan arama sonucu Hint keneviri ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez ilçe Erhacı köyünde yapılan arama sonucu Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkez ilçe Erhacı köyünde Z.C. ve Ş.A. isimli şahıslara ait bahçe içerisinde yapılan arama sonucu, çeşitli boylarda 121 adet Hint kenevirinin ekili olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Z.C. ve Ş.A. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği açıklandı. - IĞDIR

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Haber: Uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok - Haberler
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