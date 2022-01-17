Uyuşturucu kaçakçılarına büyük ceza

VAN (İHA) - İran'dan Van'a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yargılanan şahıslara büyük ceza verildi.

İran İslam Cumhuriyetinden 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 ayrı yakalamada ülkemize getirilen 221 kilogram eroin ve 104 kilogram esrara ilişkin olarak, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/209 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde bugün karar duruşması görüldü. Hükme göre 5237 sayılı TCK'nın 188/3. Maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan; 11 sanık hakkında ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 150 bin TL adli para, 7 sanık hakkında ayrı ayrı 17 yıl 6 ay hapis ve 75 bin TL adli para, 6 sanık hakkında ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 187 bin 500 TL adli para, 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında 10 yıl hapis ve 125 bin TL adli para, 1 SSÇ hakkında 10 yıl hapis ve 75 bin TL adli para, 1 sanık hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 93 bin 740 TL adli para ile 2 sanık hakkında beraat kararı verildi. - VAN

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