Uyuşturucu kaçakçılarına ait küçük uçakta 300 kilograma yakın kokain ele geçirildi

Brezilya Hava Kuvvetleri, Brezilya hava sahasını ihlal eden ve uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu öğrenilen küçük uçağa zorunlu iniş yaptırmasının ardından uçakta 300 kilograma yakın kokain ele geçirildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri, Brezilya hava sahasını ihlal eden ve uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu öğrenilen küçük uçağa zorunlu iniş yaptırmasının ardından uçakta 300 kilograma yakın kokain ele geçirildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri (FAB), dün yerel saatle 19.00'da Mato Grosso eyaletinin kuzey bölgesinden girerek, Brezilya hava sahasını ihlal eden uçağı takibe aldı. Uçağın pilotu ile iletişim kurmaya çalışıldığını aktaran FAB, tüm çabalara rağmen uçaktan yanıt alınamadığını aktardı. Söz konusu uçağa rota değişikliği ve en yakın havaalanına zorunlu iniş emri verildiği belirten FAB, uçağın verilen emre uymaması sonucu ateş edildiğini ve zorunlu iniş yaptırıldığını aktardı.

Bolivya sınırından Brezilya hava sahasına giren uçak, ormanlık alana iniş yaparken, pilot güvenlik güçleri gelmeden bölgeden kaçmayı başardı. Uçakta yapılan arama sonucunda yaklaşık 300 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı