Uyuşturucu kaçakçıların korkulu rüyası Bozo'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a selam
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Uyuşturucu kaçakçıların korkulu rüyası Bozo'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a selam

Uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olan narkotik madde arama köpeği Bozo, katıldığı operasyonun ardından görevini başarıyla yerine getirdikten sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a ayaklarının üzerinde durarak selam verdi.

Uyuşturucu kaçakçıların korkulu rüyası Bozo'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a selam
11.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:42

Uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olan narkotik madde arama köpeği Bozo, katıldığı operasyonun ardından görevini başarıyla yerine getirdikten sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a ayaklarının üzerinde durarak selam verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı detaylı aramada, stepne lastiği içerisine zulalanmış 12 paket halinde toplam 6 kilo 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde kente gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise beraberindekilerle başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada görevli personelleri tebrik eden Mehmet Aktaş, hassas burunlu Bozo ile yakından ilgilendi. Katıldığı son operasyonda stepne lastiğindeki uyuşturucuyu ortaya çıkaran Bozo, kendisini alkışlayan Genel Müdür Aktaş ve beraberindekileri ise arka ayaklarının üzerinde durarak selamladı.

Öte yandan, elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü N.K. ve yolcu D.U. gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

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