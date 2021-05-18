Uyuşturucu kaçakçıları, yakalanmamak için 1,5 ton uyuşturucuyu denize atmış

Uyuşturucu kaçakçıları, yakalanmamak için 1,5 ton uyuşturucuyu denize atmış Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği ve 1,5 ton esrar ele geçirdiği operasyona 'Onur' adı verildiMERSİN – Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye...

Uyuşturucu kaçakçıları, yakalanmamak için 1,5 ton uyuşturucuyu denize atmış

Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği ve 1,5 ton esrar ele geçirdiği operasyona 'Onur' adı verildi

MERSİN – Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği operasyonda ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında sergilendi. 'Onur' adı verilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçılarının, yakalanmamak için 1,5 ton uyuşturucuyu denize attıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen bir balıkçı teknesine operasyon düzenlendi. 135 personel ve narkotik köpeği Anka'nın katıldığı 'Onur Operasyonu', dün sabah saat 09.00'da uluslararası sularda gerçekleşti.

1,5 ton uyuşturucuyu denize atmışlar

Türk güvenlik birimleri, Suriye'den denize açılan Çat adlı balıkçı teknesini 18 saat süreyle takibe aldı. Türk güvenlik birimleri daha sonra balıkçı teknesine operasyon düzenledi. Güvenlik birimlerini fark edince kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarının, bu sırada teknede balyalar halinde bulunan 1,5 ton uyuşturucuyu denize attıkları öğrenildi.

Güvenlik birimleri, tekneyi ve içindeki Suriye uyruklu 4 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, denize atılan uyuşturucu da Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarıldı.

Uyuşturucu Mersin'e getirildi

Ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu TCSG Yaşam adlı Sahil Güvenlik botuyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına getirilerek sergilendi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, burada yaptığı açıklamada, dünya gençliğini ve Türk gençliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de operasyona katılan tüm ekiplerle birlikte Akdeniz'de kendilerine emanet edilen sahada görev yaptıklarını belirterek, "Özellikle uzun süren bu takip sonucunda, bizlerden keskin gözünü esirgemeyen İHA dairesinin değerli pilotları, gerek dağda gerek şehirde kendisini kanıtlamış Özel Harekatın denizde de kendini kanıtlayan değerli ekibiyle çok güzel bir operasyon icra ettik. Geçmişte de bu denizlerde hüküm süren Türk denizciliği şu anda da hüküm sürmekte ve tarih bizi çağırıyor. Biz, bundan sonra da bu denizlerde 7/24 görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar