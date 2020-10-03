Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi

03.10.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:27
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir evde ele geçen uyuşturucu imalatıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir evde ele geçen uyuşturucu imalatıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek olarak kullandıkları ikamette uyuşturucu madde imalatı yaparak irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları bilgisini aldıkları E.Y. ve M. B.'yi takibe aldı. Şüpheli şahısların kullandıkları ikamette yapılan aramada, 68,88 gram metamfetamin maddesi, 304,10 gram metamfetamin maddesi yapımında kullanılan toz hammadde, 1 kilo 991 gram metamfetamin maddesi yapımında kullanılan sıvı madde, 1 adet tüp, 1 adet makas, 2 adet soğutucu sprey tüp, 2 adet tornavida, 1 adet yapıştırıcı tüp, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet tüp pürmüzü, 1 adet tüp vanası, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 5 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler E.Y. ve M. B. "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BREAKİNG BAD YASAKLANSIN: diziyi izleyip izleyip her önüne gelen bisiler yapıyo
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