UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİNE 3 TUTUKLAMA

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması neticesinde 2 aydır yürütülen operasyonda, Terzili Mahallesi, Alpaslan Mahallesi ve Emirefendi Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı adrese yapılan operasyonda 1 kilogram 907 gram kubar esrar, 135 gram kenevir bitkisi tohumu bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişi ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamalarıyla Bafra jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye ifade veren 5 kişiden Ali G., Arif G. ve Onur G. tutuklanırken T.Ş. ile S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.