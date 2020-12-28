Uyuşturucu ile yakalandılar
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Uyuşturucu ile yakalandılar

28.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:26
Uyuşturucu ile yakalandılar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir aracı durdurdu. Araçta bulunan R.O. ve A.D. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada toplam 90 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, uyuşturuculara el konuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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