Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bir süredir takip ettiği S.Ö isimli şahıs sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın aracı ve üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö isimli şahıs sevk edildiği mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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