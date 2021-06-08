Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucunda Gazipaşa Mahallesi'nde seyir halindeki araçtan 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet silaha ait kurşun, 5 adet ekstazi hap, 6 ayrı paket halinde metamfetamin ve araçta bulunan Ö.D.'nin (40) üzerinde de 1 paket metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca E.Ş.'nin yapılan GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası ve 680 lira para cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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