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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiden 1'inin çeşitli suçlardan arandığı ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiden 1'inin çeşitli suçlardan arandığı ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla mücadele Grup amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. O.K ve T.K isimli şahısların Diyarbakır'dan Adıyaman'a yüklü miktarda esrar maddesi getirip torbacı şahıslara satacakları yönünde alınan bilgi üzerine şahısların araçları Kahta ilçesinde durduruldu.

Sahte kimlik kullanan O.K. isimli şahsın 2 adet uyuşturucu madde ticareti yapmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun cinsel istismarı, iftira suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi. T.K isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada 4 parça halinde şeffaf poşete sarılı toplam 4 kilogram kubar esrar maddesi yakalandı.

Şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı

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