Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 28 adet extacy uyuşturucu hap ve satışa hazır şekilde paketlenmiş 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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