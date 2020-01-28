Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu hap ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

28.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:46
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

'nın ilçesinde uyuşturucu hap ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Konya'dan Akşehir'e gelen bir şahsın uyuşturucu hap bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsı takibe alan polis ekipleri şüpheli Y.T.'yi (38) durdurup üstünde ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet uyuşturucu hap ele geçiren polis, şahsı gözaltına aldı. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler