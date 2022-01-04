Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 715 şüpheliden 241'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 715 şüpheliden 241'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yılda gerçekleşen operasyonlarda ise, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir yılda yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı. Polis ekiplerince 2021 yılında 615 operasyonel faaliyette 715 şüpheli yakalandı. birçok suçtan işlem gören şüphelilerden 241'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekleşen operasyonlarda ise 66 kilo 911 gram skank, 54 kilo 819 gram esrar, 27 kilo 698 gram sentetik uyuşturucu, 81 bin 969 adet captagon uyuşturucu hap, 8 bin 426 adet ectasy uyuşturucu hap, 9 kilo 409 gram metamfetamin, 4 bin 249 adet Hint keneviri bitkisi, 704,73 gram eroin, 95,25 gram kokain, 162 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ile 34 adet tabanca, 12 adet tüfek, 356 adet fişek ve 29 adet hassas terazi ele geçirildi. - SAKARYA

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede son bir yılda 241 şüpheli tutuklandı

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