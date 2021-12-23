Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması kapsamında emniyet birimleri broşür dağıttı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması kapsamında emniyet birimleri broşür dağıttı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da alışveriş merkezlerinde uyuşturucu ile mücadelede vatandaşın desteğini almak için bin broşür dağıtımı yaparak "UYUMA" projesini tanıttı.

Vatandaşları uyuşturucu konusunda sözlü olarak bilgilendiren ekipler broşür dağıtarak desteklerini istedi. - TRABZON

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title