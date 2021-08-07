Uyuşturucu ile mücadelede basının rolü

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uyuşturucu ile mücadele eylem planına destek veren Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ile mücadelede basının rolü" konulu panel Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uyuşturucu ile mücadele eylem planına destek veren Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ile mücadelede basının rolü" konulu panel Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteklediği, Doç. Dr. İsmail Altıntop moderatörlüğünde düzenlenen panele Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Akşam Gazetesinden Emin Pazarcı, Kanal D'den Zafer Şahin, 24 TV'den Melik Yiğitel, Yeni Akit Gazetesinden Hacı Yakışıklı, Klinik Psikolog Dr. Meehmet Karakaya ve Av. Semra Ilık'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü konusu masaya yatırıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, uyuşturucu konusunun insanlığın önündeki en can yakıcı sorunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Risk ve tehdit boyutu her geçen gün artan uyuşturucu bağımlılığıyla, devletlerin ve toplumların kendilerine göre geliştirdikleri planlar ve yöntemlerle mücadele ettiğini söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tamamının madde kullanımı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Vali Erin, "Her geçen gün kullanım yaş grupları itibariyle alt yaş gruplarına sirayet eden ve önlem alınmaması halinde çok büyük toplumsal tahribatlara ve maliyetlere neden olacak bir riskle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Bağımlılığın sadece uyuşturucu değil, modern zamanın illetlerinden internet ve sosyal medya bağımlılığı olarak da değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Vali Erin, genç yaştaki çocukların bu bağımlılık türünden de korunması gerektiğinin altını çizdi.

Şanlıurfa'da uygulanan uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinden de bahseden Vali Erin, panelin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı