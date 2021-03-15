Uyuşturucu ile mücadelede 8 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu ile mücadelede 8 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:03
Uyuşturucu ile mücadelede 8 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 08 Mart 2021 - 14 Mart 2021 tarihleri arasında 109 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı. Bu zaman diliminde, 95,73 gram Esrar, 456,45 gram Metamfetamin, 171,85 gram Sentetik Kannabinoid, 12,71 gram Eroin, 1 adet extacy, 90 adet sentetik ecza, 8 kök kenevir, diğer sentetik haplar 12 adet, ve 1 gr kubar esrar ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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