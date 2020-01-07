Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

07.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:58

Iğdır'ın Aralık ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.



Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Uyuşturucu ile ilgili bütün tedbirlerin hassasiyetle ele alındığını toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA