Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
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Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.

07.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:58
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

'ın ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.


Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Uyuşturucu ile ilgili bütün tedbirlerin hassasiyetle ele alındığını toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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