Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele toplantısına, Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdür Vekili Mesut Sinirli, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için Iğdır'da ki bütün kurum ve STK'ların işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "toplumun her kesimine uyuşturucu ile mücadele konusunda çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin en büyük zenginliği sahip olduğu genç nüfustur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıktan kurtulması, müşterek çalışmalarımız ve onların spor yada diğer alanlarda zaman geçirmeleri ile mümkün olacaktır. Çocuklarımızla iyi iletişim kurulmalı ve aile içerisinde sevgi saygıya dayalı bir ortam oluşturulmalı. Bunu sağlamak için de toplumsal programlara, yani toplumun değişik kesimlerini içeren programlara ağırlık vermemiz lazım ki toplum nezdinde bu mücadelenin önemi daha iyi anlaşılsın" dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA