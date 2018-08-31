Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleyi kamu kurum ve kuruluşların sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Tahir Büyükakın, risk altında çocukların bulunduğunu kaydetti. Risk altındaki çocuklara sahip çıkmanın önemli olduğuna dikkat çeken Vali Büyükakın, "İnsanları madde bağımlısı olmaktan engellememiz gerekir. Önce insanları bağımlı yapmayacağız. Doğal olarak burada tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ana aktörler haline gelecek. Parçalanmış aileler ve risk altında olan çocuklar var. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunu; insanların uyuşturucuyla temas kurmadan önceki faaliyetler, temas kurduktan sonra geri kazanma faaliyetleri ve ondan sonra hayata tutundurma faaliyetleri gibi üç ana eksen üzerine çalışmalar yapmalıyız. Hep bir arada hareket edersek yapılan tüm çalışmalar daha da anlam kazanacak. Önce önleyeceğiz, tedavi edeceğiz sonra hayata tutunduracağız. Risk altında olan çocukları için çeşitli kursların ve sportif faaliyetlerin olabileceği alanlar oluşturulmalıyız" dedi.

"Metruk binalar kısa sürede yıkılacak"

Bilecik il sınırları içerisinde bulunan metruk binaların yıkılacağını ve bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Vali Büyükakın, "Kent merkezlerinde bulunan metruk binaların bu amaçla kullanılmaması için gerekli tedbirleri almamız lazım. Yıkılmayan metruk binalar kısa sürede yıkılacak. Bu bataklığı kurutmazsak bu işin çözülmesi mümkün değil" diye konuştu.

Toplantı, kurumlar tarafından uyuşturucuyla mücadele ve alınacak tedbirler ile gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapılması, görüş ve önerilerin iletilmesiyle son buldu.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK