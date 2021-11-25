Uyuşturucu ile Mücadele Kararlılıkla Devam Etmektedir

KAĞITHANE, İSTANBUL (Habermetre) - Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;

Terme ilçesinde şüpheli 3 şahsın ev ve eklentilerinde 23. 11. 2021 günü, olayla ilgili olduğu tespit edilen şüpheli 1 şahsın İstanbul İli Kağıthane İlçesindeki evinde 24. 11. 2021 günü arama yapılmıştır.

Arama sonucu 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 751 gram kokain, 2. 300 gram skunk, 5 gram kubar esrar maddesi, 1. 098 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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