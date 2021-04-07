Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem
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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem

Kahramanmaraş'ta ilk 3 ay içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta ilk 3 ay içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 489 olay ortaya çıkartıldı.

Bu olaylarda 10 bin 366 gram esrar, 965 gram metamfetamin, 700 gram bonzai, 66 gram eroin, 67 adet ecstasy, 145 adet captagon ve 214 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olaylarda yakalanan toplam 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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