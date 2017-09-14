Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu Eylül ayı toplantısı, Vali Orhan Çiftçi başkanlığında yapıldı.



Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda bir önceki Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu kararlarının görüşülmesi ile başlayan toplantıda Uyuşturucu ile Mücadele Mevzuatı'nda yapılan değişiklik, 2017 yılı Uyuşturucu Yerel Eylem Planı kurum/kuruluşlarının ilk 8 aylık faaliyet raporları, İstanbul'a ziyaret raporu ve bir sonraki toplantının tarihinin belirlenmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü. Vali Orhan Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Gider, Tugay Komutan Vekili Vedat Akyüz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Kapıcı, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ve kurum amirleri katıldı. - KIRKLARELİ