Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun'da zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 farklı olayda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı, 10 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 farklı olayda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı, 10 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı 5-11 Ocak tarihleri arasında yaptığı operasyonlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 5-11 Ocak tarihleri arasında toplam 18 uyuşturucu olayında 25 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olaylarda 23.736 gram kubar esrar maddesi, 1.500 gram toz esrar, 10.741 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 1.305 gram metamfetamin, 89 gram bonzai, 29 kök kenevir bitkisi, 5 gram kokain, 3 adet tabanca ve 4 adet av tüfeği ele geçirilmiştir." - SAMSUN

Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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