04.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:57

Malatya'da, uyuşturucu ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlenerek, uyuşturucu ile etkin mücadele kararı alındı.



Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve ilgili kurum müdürleri katıldı.



Kentteki uyuşturucu kullanımı ve mücadele konularının ele alındığı toplantının açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, "İçişleri Bakanlığımızca Mart ayını uyuşturucuyla mücadele ayı olarak ilan etti. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapılması isteniyor. Dolayısıyla bu kapsamda yapacağımız çalışmaları tüm kurumlarımızın koordinasyonu ile birlikte ilimizde de nasıl başarılı bir şekilde yürütebiliriz bunu konuşmak üzere bir araya geldik" dedi.



Vali Baruş konuşmasının devamında "İçişleri Bakanlığımızca "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganı ile başlatılan projeyle ilgili bilgilendirme, farkındalık, mücadele ve kararlılık için faaliyetler düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" programı kapsamında, Mart ayı boyunca mahallelerde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle toplantı yapılması, tiyatro ve kısa film gösterimi yapılması, öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine yönelik panel ve sempozyum düzenlenmesi, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde stantlar kurularak broşür dağıtılması ve bilgilendirme yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirici afişler asılması, okullarda rehber öğretmenler tarafından öğretmen ve öğrencilere eğitim verilmesi, din görevlilerince camiler, kahvehaneler ve evlerde eğitim verilmesi, gençlere yönelik olarak spor turnuvaları düzenlenmesi ve spor karşılaşmalarında bilgilendirici pankart asılması gibi faaliyetler yapılması yönünde kararların alındığı toplantı, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sunumların yapılmasının ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA