Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı
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Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı

Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, krize giren madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Y. (28), annesinden uyuşturucu satın almak için para istedi.

ŞANLIURFA'da, krize giren madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Y. (28), annesinden uyuşturucu satın almak için para istedi. Olumsuz yanıt alan Mehmet Y. önce annesini daha sonra da kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki kırsal Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber yaşayan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Y., iddiaya göre, annesi Meryem Y.'den uyuşturucu satın almak için para istedi. Olumsuz yanıt alan uyuşturucu krizindeki Mehmet Y. mutfaktan aldığı bıçakla önce annesini  sonra da kendisini bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Y., ile bacağından yaralanan anne Meryem Y., sağlık ekiplerince  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı
Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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