Cani Evlat, Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Cani Evlat, Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Gaziantep'te, madde bağımlısı adam, uyuşturucu satın almak için para isteyince olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cani Evlat, Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Gaziantep'te, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen M.S. (32), uyuşturucu satın almak için para isteyince olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

ANNESİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Öğle saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle beraber yaşayan, uyuşturucu bağımlısı M.S., annesi Halime S.'den uyuşturucu satın almak için para istedi. Olumsuz yanıtı duyunca sinirlenen M.S., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini 6 yerinden bıçakladı.

KOMŞULAR ANNEYİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Sesler üzerine eve gelen komşular, Halime S.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Halime S.'nin öldüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay sonrası uyuşturucu krizine girdiği belirlenen M.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

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