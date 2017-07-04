Uyuşturucu İçin Mıntıka Kavgası

İstnabul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bayramın ikinci günü 16 yaşındaki Afgan uyruklu Umidullah Habibi uyuşturucu kullanmış bir kişinin saldırısına uğradı. Bıçaklanarak öldürülen gencin yaşadığı mahallede son iki hafta altı olayın çıktığı ve iki kişinin öldüğü öğrenildi.

'Kavgalar 3-4 ayda arttı'

Mahalleli yaşanan olayların uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan 'mıntıka' kavgasından kaynaklandığını söyledi. Yeşiltepe Mahallesi Muhtar vekili Alaattin Polat, Afgan gencin öldürüldüğü olayın yol vermeme kavgası yüzünden yaşandığını belirterek, "Ama onun dışındaki tüm kavgalar torbacılar arasında. Bu Afgan gencini öldüren de 16 yaşında madde bağımlısı bir çocuk. Olaydan sonra 'Öldü mü?' diye soruyordu. Torbacılar 'Sen benim alanıma girdin', 'Benim müşterime yanaştın' diyerek mıntıkalarını korumak için kavga ediyorlar. Burada yaşanan kavgalar son 3-4 ayda arttı" dedi.

'Çeteleşme var'

Bütün olayların temel nedeninin Bonzai olduğunu söyleyen Polat, "Afgan ve Suriyeliler de uyuşturucu kullanıyor ama satış işlerini Türkler yapıyor. Son 2 haftada 6 vaka yaşandı. Bu torbacılar arasında çeteleşme var" diye konuştu. Öte yandan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Fatih'te düzenlediği operasyonda 32 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

'Neredeyse tüm gençler kullanıyor'

Mahallede esnaflık yapan 77 yaşındaki Ahmet Akbulut, gözlerinin önünde uyuşturucu ticareti yapıldığını öne sürerek, "Bu mahallede yıllardır uyuşturucu kullanımı çok yüksek. Mahallede 7 yaşındaki çocuk da 50 yaşındaki adam da Bonzai kullanıyor. Bu torbacılar arasında çıkıyor zaten tartışmalar. Duyduğuma göre bir torbacı diğer torbacının uyuşturucu sattığı Bebek'te bir mekâna gidip satış yapıyor. Bunu duyan diğer satıcı da gidip satanı vuruyor. Olan gencecik çocuklara oluyor" diye konuştu. Gençlerin tamamına yakınının Bonzai'ye bulaştığını söyleyen lokanta işletmecisi Sabahattin Yavuz, "Mahallede neredeyse tüm gençler Bonzai içiyor" dedi.

'Gördüğümü dövüyorum'

Mahallede Suriyeli kadınların da uyuşturucu satışı yaptığını iddia eden Öner Varol ise "Bonzai çok ucuz olduğu için bu kadar yaygın. Aileler de bu konuda bilinçsiz. Uyuşturucu ticaretini gözümle gördüm ve polise söyledim. Polis geldi, satıcının üstünü aradı ve bir şey bulamadığı için serbest bıraktı. Ben gördüğümü, bulduğumu dövüyorum" dedi.

(Kaynak: Milliyet)