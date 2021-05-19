UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLANAN CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI
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UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLANAN CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 9 yıl önce evlendiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan, bir süre sonra da uyuşturucu madde parası için fuhşa ve hırsızlığa zorlanan, 2 çocuk annesi Ceyda K. (32), bağımlılıktan kurtulmak istediğini belirterek, yardım bekliyor.

ANTALYA'da, 9 yıl önce evlendiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan, bir süre sonra da uyuşturucu madde parası için fuhşa ve hırsızlığa zorlanan, 2 çocuk annesi Ceyda K. (32), bağımlılıktan kurtulmak istediğini belirterek, yardım bekliyor. Ceyda K., uyuşturucu batağından kurtulup, biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini koluna dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmak istiyor.

Ceyda K., evde yaşadığı sıkıntılardan kaçabilmek amacıyla 13 yaşındayken, T.A. ile evlendi. Bu evliliğinden kız çocuk sahibi olan Ceyda K., bir süre sonra şiddet gördüğü için boşandı. Ceyda K., 21 yaşında ise Ö.K. ile hayatını birleştirdi. Ceyda K., bağımlı eşi Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatıldı. Hamileliği boyunca da uyuşturucu kullanan Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, erken doğum yaptı. Prematüre dünyaya gelen bebek, Ceyda K.'nin hamilelik sürecinde kullandığı uyuşturucu nedeniyle 4 ay kuvözde tedavi gördü.

EŞ ZORUYLA HIRSIZLIK VE FUHUŞ

Ceyda K., evliliğinde uyuşturucu madde parası için ise eşi tarafından önce hırsızlığa ardından fuhşa zorlandı. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen ve gerekli tedavi için destek bekleyen Ceyda K., biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini koluna dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmak istiyor.

'ERKEKLERLE BİRLİKTE OL, KRİZLİK PARAMIZI BULALIM' DEMİŞ

Eşinin, bebek arabasıyla girdiği marketlerde kendisini hırsızlık yapmaya zorladığını anlatan Ceyda K., Babam alkol alıyor, diye evliliği kurtuluş sanıp, 13 yaşında evlendim. Evliliğimden kızım oldu ancak eşim sürekli darbettiği için ayrıldım. 3 yıl sonra başkasıyla evlendim. O da madde bağımlısıydı ve beni de bağımlı yaptı. Ondan da oğlum oldu. Bir süre sonra çalışmamaya başladı. Beraber hırsızlığa da gittik, birçok şey yaptık. Daha sonra beni yol kenarına çıkarıp, 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Parayı götürdüğümde 'Bu kadar mı kazandın' diye kızıyordu dedi.

'BANKLARDA, SOKAKLARDA YATMAYA BAŞLADIM'

Uyuşturucu krizindeyken, oğluna bakamadığını söyleyen Ceyda K., Kriz anımızı geçirmek için mecburen para karşılığı erkeklerle beraber oluyordum. Eşim cezaevine girince iyice sokaklara düştüm. Banklarda, sokaklarda yatmaya başladım. Çocuğumu yurda vermek zorunda kaldım. Ailem bana sahip çıkmayınca onlardan da iyice koptum. Şu an içmek gerçekten istemiyorum. Kurtulmak istiyorum. Bir evim, düzenim olsun, çocuklarımı alabileyim istiyorum diye konuştu.

'BUNU YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Bağımlılıktan kurtulmak istediğini dile getiren Ceyda K., Hamileyken de uyuşturucu kullanıyordum. 7 aylık hamileyken, kriz geçirince çocuğum doğdu. Çocuğum yanımızda yürümeye çalışırken, biz diğer tarafta eşimle uyuşturucu kullanıyorduk. Çok zor günlerdi. Artık bunu yaşamak istemiyorum, bıktım. Artık son noktaya geldim. Kurtulmak istiyorum dedi.

UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLANAN CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI
UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLANAN CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI
UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLANAN CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI
UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLANAN CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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