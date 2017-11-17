Uyuşturucu İçin Annesini Gasbeden Sanığa Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu satın alabilmek için annesini iki kez gasbettiği iddia edilen sanık "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Sercan Özyardımcı (23) katılmadı, annesi Gülay Aslanboğa ise salonda hazır bulundu.



Söz verilen şikayetçi anne Aslanboğa, oğlunun uçucu madde bağımlısı olduğunu, uyuşturucu alabilmek için kendisini tehdit ettiğini anlattı.



Oğlunun tutuklanmasını ya da polis nezaretinde hastanede yatırılmasını istediğini belirten Aslanboğa, "Uyuşturucu kullandığı için kendisini bilmiyor. Oğluma yardımcı olun yalvarıyorum. Oğlumun bir an önce tutuklanmasını istiyorum. En azından sokaklardaki pisliklerden kurtulur, nerede olduğunu bilirim. İnşallah cezaevinde oğlumun uyuşturucudan kurtarılması için tedavisi yapılır."ifadesini kullandı.



Mahkemeye heyeti, Özyardımcı'ya "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek hakkında yakalama kararı çıkarttı.



Kararın ardından sanığın yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



"Oğlumun tedavi görmesi için tutuklanmasını istedim"



Eşinden yıllar önce ayrılan anne Aslanboğa, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, uçucu maddelerin her yerden kolaylıkla temin edilebildiğini, bunlara ulaşımın sıkı şekilde denetlenmesini istediğini söyledi.



Oğlunun özünde iyi biri olduğunu belirten anne Aslanboğa, "Bana 'Anne ben de kurtulmak istiyorum, tedavi olmak istiyorum. Ama yapamıyorum' diyor. Oğlumun bu illetten kurtulması, tedavi görmesi için tutuklanmasını istedim. Mahkeme ceza verip tutukladı. Devlet yetkililerimize yalvarıyorum, ne olur çocuğumu cezaevinde zorunlu tedaviye tabii tutulsun, oğlumu bu illetten kurtarsınlar." ifadesini kullandı.