Uyuşturucu İçin Alacaklı Borçlu Listesi Yapmışlar

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden, uyuşturucu ticaretiyle ilgili alacaklı borçlu listesi çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik İlçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Uğur Ö. ve Osman G. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, zanlıların üzerinden, satışa hazır 3 paket halinde 1,04 gram sentetik uyuşturucu ile alacaklı ve borçluların yazılı olduğu not kağıtları ele geçirildi.

Zanlıların ikametlerinde de arama yapan ekipler, 6 paket halinde 2,16 gram sentetik uyuşturucu, 22,70 gram esrar ve 0,84 gram kenevir tohumu buldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.