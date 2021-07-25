Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol
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Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol

Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.K.'yi takibe aldı ve kaldığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 110 adet ecstasy hap ve 140 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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