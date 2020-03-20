Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı Aksaray'da yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde 670 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray'da yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde 670 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen yolcu otobüsünü takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Aksaray girişinde bulunan KOM uygulama noktasında operasyon için düğmeye basan polis otobüsü durdurarak yolcu olan R.A. (30) isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında 670 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Aksaray Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA