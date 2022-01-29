Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 264 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 264 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 264 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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