Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
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Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı

09.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:47

- Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı Hatay'da bir evin duvarını kıran polis 5 bin 147 adet extasy hap ele geçirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin duvarları içerisine saklanmış üzerine beton dökülerek kapatılmış 5 bin 147 adet extasy uyarıcı hap ele geçirildi.

- Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı

Hatay'da bir evin duvarını kıran polis 5 bin 147 adet extasy hap ele geçirdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin duvarları içerisine saklanmış üzerine beton dökülerek kapatılmış 5 bin 147 adet extasy uyarıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından, V.Y. isimli şahsın Buluttepe Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Ekipler, 2 farklı noktayı tespit ederek üzeri beton ile kaplanan duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Kırılan duvar içerisine jelatin ile kaplanmış 3 ayrı paket halinde gizlenmiş 5 bin 147 adet extasy uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan V. Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN

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